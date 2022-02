The Office e il metaverso: quando Dwight giocava a Second Life

Il canale ufficiale della sitcom cult "The Office" ha recentemente condiviso online una vecchia scena che strizza l'occhio al metaverso. Ecco di cosa si tratta.

Il canale della sitcom statunitense ha da poco condiviso su YouTube una scena tratta da una vecchia stagione della serie, intitolando il video "Dwight in the Metaverse". Il video cavalca l'onda del momento, quella del metaverso, e ci scherza sopra con la classica ironia delle serie.

La scena in questione è tratta dall'episodio 9 della quarta stagione, dal titolo "Pubblicità interna", andata in onda in Italia il 16 novembre 2012. Qui vediamo come Dwight (Rainn Wilson), ancora sofferente a causa di Angela (Angela Kinsey), cerchi di alienarsi dalla realtà giocando a Second Life, il celebre mondo virtuale lanciato nel lontano 2003. Nel frattempo, Jim (John Krasinski), lo nota e così decide di monitorarlo creando anch'egli un avatar di sé sulla piattaforma.

Il metaverso, un insieme di spazi virtuali attraversati da avatar, non è nuovo, ma è tornato in risalto per via dell'annuncio di Facebook, che ha anche deciso di denominare "Meta" l'azienda che controlla le piattaforme di Facebook, Instagram e Whatsapp.

Nel frattempo, Peacock è finalmente arrivato in Italia. Il catalogo comprende anche The Office, per la gioia dei fan italiani che non vedevano l'ora di rivedere l'amato show e dando la possibilità a chi ne è ancora orfano di vedere le nove stagioni al completo.