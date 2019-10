The Office: i migliori costumi di Halloween visti nella serie

Nonostante The Office si è conclusa ormai da diversi anni, rimane una delle serie che ha dedicato maggiore spazio agli episodi dedicati ad Halloween. Diamo uno sguardo ai costumi più esilaranti che sono stati mostrati nel corso delle nove stagioni da Steve Carell e gli altri protagonisti.

The Office è andata in onda dal 2005 al 2013 ed è stata una delle serie più apprezzate di quegli anni, sopratutto grazie al lavoro svolto degli ideatori, tra cui compare Ricky Gervais, autore anche dell'omonima serie originale del 2001 da cui è stata tratta ispirazione per il remake americano, e alla presenza di attori come Rainn Wilson, Jenna Fischer e John Krasinski che hanno affiancato Carell.

Come di consuetudine per molte altre serie, anche The Office, nel corso di molte delle sue stagioni, ha proposto puntate dedicate interamente a una delle ricorrenze più celebri dell'anno. Per questo motivo il portale Comicbook ha stilato una classifica dei costumi a tema Halloween più divertenti apparsi durante la serie, e noi oggi vi mostriamo queste immagini.

Tra i travestimenti più divertenti - potete visionare la classifica completa alla fonte in calce all'articolo - spiccano quelli di Lady Gaga nell'episodio Costume Contest o quello di Scranton Scrangler, sempre nello stesso episodio. Da citare anche la Wendy di Erin Hannon, interpretata da Ellie Kemper di Unbreakble Kimmy Schmidt, e il Charlie Brown di Kevin in Here Comes Treble. I primi posti, però, sono riservati alla seconda testa di Michael Scott in Halloween e al Joker di Creed in Employee Transfer.

Eravate degli appassionati di questa serie? Vi ricordiamo che non sono previsti reboot o remake della serie, che uno degli ideatori, eventualmente, crede potrebbe deludere i fan di The Office. La serie è comunque presente all'interno di molte piattaforme on demand, anche se ha fatto discutere la scelta di tagliare una scena dai servizi di streaming.