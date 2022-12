The Office, Mindy Kaling spiega perché la serie oggi sarebbe irrealizzabile!

Mindy Kaling è tornata a parlare della serie che l'ha resa celebre: The Office. Secondo lei un prodotto di questo tipo non potrebbe essere rilanciato nel 2022 a causa di come è cambiato il mondo in questi anni e di come, soprattutto, si è modificata la sensibilità delle persone su determinati temi.

"Con gli scrittori con cui sono ancora in contatto ora, parliamo sempre di quali parti di quello spettacolo non potremmo rifare ora", ha raccontato la Kaling. "I gusti sono cambiati e onestamente è cambiato anche ciò che offende le persone. Penso che in realtà sia uno dei motivi per cui lo spettacolo è ancora popolare, perché le persone sentono che all'interno dello show c'è qualcosa di impavido e tabù" ha concluso l'attrice.

The Office ha cambiato il mondo della sitcom, imponendo degli stilemi, un tipo di scrittura e delle battute che sono diventate ormai all'ordine del giorno nelle serie moderne. Il suo lavoro da apripista si può tranquillamente paragonare a quello fatto da Friends negli anni 90' che aprì la strada a comedy come How I met Your Mother e New Girl. Nonostante ciò i fan su Twitter hanno avuto da dire riguardo le dichiarazioni rilasciate da Mindy Kaling. In molti hanno criticato quanto le parole dell'attrice siano legate al tema del politicamente corretto. Secondo alcuni, infatti, ci sono molte serie che vanno avanti da anni sfruttando ancora quel tipo di comicità senza sembrare "vecchie" o "fuori luogo".

Uno dei racconti più divertenti legati alla serie riguarda proprio il suo protagonista. Prima di accettare il ruolo Paul Rudd consigliò a Steve Carell di non recitare in The Office poiché la reputava una pessima mossa. Pare che l'interprete di Michael Scott abbia deciso per il meglio accettando il lavoro e diventando l'icona che tutti conosciamo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!