The Office, NBC è aperta ad un reboot della serie con Steve Carell: i dettagli

Susan Rovner, content chief di NBCUniversal, ha confermato che un ipotetico reboot di The Office potrebbe diventare realtà e che si attende soltanto l'approvazione del produttore della sit-com, Greg Daniels. Grazie al suo approdo in streaming, The Office ha conosciuto una nuova e rinnovata popolarità, generando anche nuovi fan.

La notizia non stupirà i fan, visto che da anni spopolano reboot e revival di show tv di successo, e ora potrebbe toccare a The Office.

Susan Rovner ha parlato così dell'ipotesi all'Edinburgh International TV Festival:"Ogni volta che Greg Daniels vorrà farne uno noi siamo in attesa".



Ad inizio anno Greg Daniels disse che il reboot di The Office non sarebbe utopia ma che al momento non vi era alcun progetto in corso.

Attualmente Daniels è impegnato in altri progetti ma è innegabile che un suo interesse al progetto potrebbe avviare repentinamente la produzione. In tal caso è credibile pensare che buona parte del cast possa tornare, perché sarebbe impensabile continuare The Office senza Steve Carell, Jenna Fischer, Rainn Wilson e John Krasinski.

The Office ha visto protagonista la star di Una settimana da Dio; in passato James Gandolfini avrebbe potuto sostituire Steve Carell nella serie ma rifiutò l'offerta della produzione.



Lo scorso anno la serie compì 15 anni; su Everyeye trovate il nostro approfondimento su The Office in occasione dell'anniversario dello show.