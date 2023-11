The Office non avrà un reboot, i fan esultano: 'Hanno cominciato a ragionare'

Dopo l'iniziale voce secondo cui NBC era al lavoro su un reboot di The Office, nelle ultime ore sono arrivate le prime rassicurazioni dell'autore in merito a quello che sta accadendo, ora che gli scioperi si sono finalmente conclusi a Hollywood. Greg Daniels ha smentito ci sarà un reboot di The Office, ma si pensa più a una storia originale.

Originariamente tratto dall'omonimo show britannico di Ricky Gervais e Stephen Merchant, The Office è ampiamente considerato uno dei più grandi show televisivi di sempre. La serie ha vinto quattro Emmy Awards, tra cui quello per la migliore serie comica nel 2006.

Greg Daniels ha chiarito che se mai The Office dovesse tornare, non si tratterebbe di un reboot. Impegnato nella promozione della Stagione 3 di Upload, che ha recentemente debuttato su Prime Video, Daniels ha detto che non è stato confermato nulla di ufficiale su una nuova serie di The Office. Ha aggiunto di essere soddisfatto del modo in cui si è conclusa la serie e ha espresso la sua riluttanza a ripercorrere la stessa storia.

"Non mi piace pensare a qualcosa come a un reboot. Perché sento che abbiamo concluso quella storia in modo splendido. I personaggi hanno avuto una loro chiusura. Non vorrei mai rifare lo stesso show con un cast diverso, perché penso che siamo stati molto fortunati ad avere avuto quel cast, il miglior cast di sempre, in TV, per fare quello show. Quindi l'idea di un reboot non mi interessa".

I fan hanno festeggiato questa notizia su X (ex-Twitter), sollevati dal fatto che un reboot non rovinerà loro la versione dello show con Steve Carell, che considerano un gioiello. Molti fan si sono detti d'accordo con la decisione di Daniels, commentando che i produttori si sono finalmente ravveduti. In particolare, i fan hanno sottolineato che le dinamiche tra Michael Scott e Dwight Schrute e la storia d'amore tra Jim e Pam sarebbero state impossibili da ricreare in un altro show.

Di seguito alcune delle reazioni social dei fan di The Office.