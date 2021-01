The Office, il produttore Greg Daniels sul reboot: 'Non è impossibile'

Mentre c'è chi è alla ricerca di serie TV simili a The Office, in molti chiedono una nuova puntata o un reboot dello show di successo con Steve Carell. Anche Greg Daniels, il produttore, ha commentato questa notizia.

In America la serie è entrata a far parte del catalogo delle opere presenti su Peacock, servizio streaming prodotto dalla NBC. Greg Daniels è quindi impegnato a promuovere l'arrivo di The Office nel sito del colosso multimediale creato dalla Comcast, rispondendo alle domande dei giornalisti riguardo i suoi piani futuri. Una di queste riguarda la possibilità di rivedere insieme il cast dello show o di una nuova serie incentrata sempre sulle vicende della succursale di Scranton della Dunder Mifflin. Ecco il commento di Greg Daniels: "Non è impossibile. Non è assolutamente impossibile. Mi piacerebbe essere coinvolto, ma in questo momento sto lavorando su altri due show".

Non è la prima volta che il produttore americano ha confermato il suo interesse a lavorare di nuovo nello show, anche se ha dichiarato precedentemente di non voler rovinare il finale della serie. Per concludere, vi segnaliamo questa scena inedita condivisa dall'account Twitter di Peacock: si tratta di uno scherzo fatto ad un personaggio di The Office ispirato alla trama di The Matrix.