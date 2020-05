The Office: il produttore si fa ricrescere la barba per beneficenza

Il produttore di The Office, Mike Schur, interprete anche del personaggio di Moses Schrute nella comedy targata NBC, ha deciso di far crescere la barba a Mose per raccogliere fondi da destinare alla Los Angeles Regional Food Bank durante la pandemia globale di Coronavirus. Un'iniziativa che sta già dando ottimi frutti.

Superato l'obiettivo iniziale di 150.000 dollari, con oltre 173.000 dollari raccolti dal 19 marzo. Schur ha organizzato questa iniziativa per cercare di accumulare una cifra importante da destinare a chi in questo periodo sta lottando per supportare le famiglie e gli individui in difficoltà.

Schur ha accettato di svolgere alcuni particolari e bizzarri compiti ad ogni obiettivo raggiunto; oltre alla crescita della barba, dovrà mangiare un'intera torta di frutta - cibo che Schur odia da sempre - mentre indossa una maglietta di baseball di una squadra rivale di quella per cui fa il tifo.



"Los Angeles Regional Food Bank è una delle mie organizzazioni benefiche preferite, dono loro soldi ogni anno, e ovviamente poi la domanda è schizzata alle stelle. Inizialmente avevo detto 50.000 ma poi circa trenta secondi dopo aver pubblicato la raccolta fondi ne avevamo circa 10.000. E in una sorta d'entusiasmo collettivo ho detto 'Se arrivassimo a 50.000 entro sera mi raserò la testa. Si è trattata di una cosa totalmente impulsiva".

L'iniziativa è cresciuta fino a portare Mike Schur a fissare altre prove e altri obiettivi, tra cui la maglietta di baseball e la barba.

Un fan incontrerà virtualmente il cast di The Office per beneficenza, e la serie è tornata virale grazie ad una discussione che ha coinvolto i fan. Ora una nuova iniziativa che coinvolge una star dello show, che si sta adoperando per cercare di supportare le persone in questo periodo complicato legato alla pandemia.