The Office, Rainn Wilson cambia nome come protesta alla crisi climatica: è lunghissimo!

L'iconico attore di The Office (tra l'altro si parlava di un reboot di The Office) Rainn Wilson (Dwight Schrute) cambia drasticamente nome per sensibilizzare sul cambiamento climatico. La sua lunghezza vi sconvolgerà!

Tenetevi forte e aguzzate la vista, perché il nuovo nome dell'attore è: Rainfall Heat Wave Extreme Winter Wilson. La scelta del gioco di parole sul nome originale Rain è davvero geniale ma soprattutto...estremo. 'Estremo' proprio come le condizioni climatiche in cui il mondo riversa, nonché ragione fondante di tale cambio drastico.

In un recente video postato sul web da Arctic Basecamp, la star si è espressa così: "Non è uno scherzo, e sono serio tanto quanto lo scioglimento dell'Artico". Come sappiamo esso "amplifica il rischio globale di estremi eventi meteorologici nel mondo", citando ancora una volta le parole dell'attore. Continua: "L'Artico si sta sciogliendo davanti ai nostri occhi, e siccome questo problema globale non può darsi un nome autonomamente, allora bisogna che tutti facciano la loro parte - Oggi io cambierò nome, e vi incoraggio a fare lo stesso!".

Certamente il messaggio è arrivato e sarebbe curioso se il mondo cambiasse il proprio nome in relazione al cambiamento climatico. Come si sa, l'unione fa la forza, e forse dare ascolto all'attore potrebbe essere incisivo e sensibilizzare ancora di più sul tema.

Cosa ne pensate del cambio nome di Rainn Wilson? Credete che sia una scelta potenzialmente utile e incisiva? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi informiamo che l'attore sarà nel cast di Weird: The Al Yankovic Story.