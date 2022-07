The Office, Rainn Wilson messo in imbarazzo dai fan: 'Dwight non dice quelle parole'

Dwight Schrute è secondo il pubblico uno dei più grandi personaggi televisivi di tutti i tempi ma, nonostante sia tanto apprezzato, i fan di The Office tendono a fare spesso un clamoroso errore sul suo conto, come rivelato dal suo interprete Rainn Wilson.

L'attore ha infatti rivelato che spesso e volentieri viene fermato per strada e gli viene chiesto di ripetere le parole "Bears eat beets. Bears. Beets. Battlestar Galactica" di fatto mai pronunciate dal suo personaggio. Talvolta, alcuni fan chiedono addirittura di aggiungerle alla firma dell'autografo. Questa citazione non è annoverabile tra quelle del suo personaggio, ma piuttosto al Jim Halpert di John Krasinski, che la utilizza proprio per prendere in giro le passioni di Dwight in The Office.

Rainn Wilson intervenuto al podcast The Office Deep Dive ha detto: "La gente dice sempre: 'Voglio che tu scriva: 'Bears eat beets. Bears. Beets. Battlestar Galactica' quando firmo una foto o qualcosa del genere, o vogliono che lo dica ad alta voce. Ma Dwight non dice quelle parole. Duecento episodi, Dwight non dice mai: 'Bears eat beets. Bears. Beets. Battlestar Galactica'. Era Jim a dirlo a Dwight per prenderlo in giro".

L'attore ha poi aggiunto: "Non lo dico, non sono uno stronzo che dice 'Dwight non l'ha mai detto', ma la gente dovrebbe rendersi conto che Dwight non ha mai davvero detto quelle cose".

Nonostante questa piccola incomprensione con il pubblico, Rainn Wilson è pazzamente innamorato di The Office e riconosce quanto sia difficile rimanere così popolare nonostante siano trascorsi molti anni dalla fine dello show. Insomma, la riconoscenza è tutto, quindi mai contraddire un fan!