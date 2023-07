The Office, Rainn Wilson ricorda: 'Ero infelice, non era abbastanza'

Il nome di Rainn Wilson ne porta con sé immediatamente un altro, quello di Dwight Schrute: l'accostamento all'amatissimo personaggio di The Office non è però bastato, per gran parte della vita dell'attore, a renderlo davvero felice dei risultati raggiunti con il suo lavoro, almeno stando a quanto rivelato dal diretto interessato.

Con il discorso sul reboot di The Office ancora aperto, Wilson ha infatti ammesso di aver provato una profonda infelicità durante le riprese della celebre serie TV con Steve Carell e John Krasinski, vedendone la causa nella sua voglia di diventare una vera e propria star del cinema, e non un "semplice" attore da piccolo schermo.

"Quando facevo The Office ho trascorso molti anni a sentirmi infelice perché sentivo che non era abbastanza. Facevo centinaia di migliaia di dollari, ma volevo i milioni. Ero una star della TV, ma volevo essere una star del cinema, non era mai abbastanza" sono state le parole dell'attore.

Wilson ha proseguito: "Solo ora sto realizzando. Sono in uno show di successo con attori come Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fisher e degli scrittori e registi incredibili come Paul Feig. Sono in una delle più grandi serie TV, la gente la ama. Ma all'epoca non me lo godevo". Meglio tardi che mai, insomma! Secondo Mindy Kaling, intanto, oggi sarebbe praticamente impossibile realizzare The Office.