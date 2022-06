The Office successo intramontabile: le parole di Dwight vi scioglieranno il cuore

The Office è senza dubbio una delle serie più popolari degli ultimi anni. Sin dalla sua conclusione, nel lontano 2013, il successo dello show non è calato ma, al contrario, è cresciuto sempre di più. Adesso uno degli attori protagonisti, Rainn Wilson, riflette ai microfoni di ET sui motivi di questa popolarità.

L'attore, che in The Office interpretava l'assistente Dwight Schrute, ha definito la sua partecipazione al progetto come "qualcosa di cui sarà sempre grato", perché gli ha permesso di raggiungere fan in ogni parte del mondo, cambiando la vita a tutti i suoi protagonisti.

"Penso molto a The Office e al perché sia diventato culturalmente iconico" ha detto Wilson nel corso dell'intervista. "Sai, chiaramente vengo sempre riconosciuto e fanno sempre cose nuove con The Office. Sta risuonando in molte parti del mondo e ci sono diversi tipi di merchandising in uscita, libri e podcast e quant'altro. Dunque questo fa sì che io finisca per pensarci un bel po'. Sono davvero super grato [di avervi partecipato]. Conosco molte persone che sono state in programmi televisivi per molto tempo e nessuno pensa o guarda più il loro show. E, sai, hanno dei buoni stipendi, ma questo è quanto. Ma il fatto che siamo riusciti a fare qualcosa che risuona ancora, soprattutto con i giovani di oggi, è davvero miracoloso."

E in effetti il prodotto ha avuto un successo così ampio che si sta pensando anche a un reboot di The Office!