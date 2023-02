The Office, la decisione sul reboot è in mano a una sola persona: 'Dipende da...'

A più di un'anno di distanza dall'ultima volta, Susan Rovner, content chief di NBCUniversal TV e streaming, è tornata a parlare del potenziale reboot di The Office, la celebre sitcoom ideata da Greg Daniels andata in onda sulla NBC dal 2005 al 2013 per un totale di nove stagioni.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, la Rovner ha dichiarato di fidarsi del giudizio dello Greg Daniels riguardo un possibile reboot dello show. Daniels ha ideato il remake dell'omonima serie britannica ed è stato lo showrunner per le prime quattro stagioni di The Office:

"Qualunque cosa Greg Daniels voglia fare, l'accoglierò a braccia aperte", ha dichiarato la Rovner. Tuttavia, la rete televisiva non ha mai rivelato ufficialmente alcun piano per un revival del famoso mockumentary, anche se da anni circolano voci sul suo sviluppo.

Susan Rovner ha fatto commenti simili nell'agosto 2021, rivelando come all'epoca NBCUniversal fosse "in attesa" che Daniels lanciasse un reboot di The Office: "Ogni volta che Greg Daniels vorrà farne uno noi siamo in attesa".

Nel marzo 2022, sempre la Daniels era tornata a parlare della questione: "Non posso dire se i fan ne vorrebbero di più, e quando ne dico di più, non penso che ci sarebbero gli stessi personaggi. Penso che sarebbe solo una specie di estensione dell'universo, sai cosa intendo, come The Mandalorian è un'estensione di Star Wars. Ma non so se sarebbe qualcosa che la gente vorrebbe o no, è difficile dirlo."

