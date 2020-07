The Office: ci sarà un reboot per la serie? Ecco i nuovi dettagli

Il produttore di The Office aveva detto no ad un eventuale reboot/remake della serie americana e molti fan sarebbero sicuramente d'accordo con lui, ma l'arrivo delle nove stagioni sul servizio streaming Peacock potrebbe ridestare l'interesse.

Alla fine dei conti NBCU è a caccia di nuovi contenuti per la sua piattaforma, ma per il momento sembra volersi accontentare di riconquistare i fan storici attraverso gli episodi passati: "Poiché sarà lanciato solo a gennaio, non abbiamo ancora parlato nello specifico dei reboot di The Office per Peacock; abbiamo parlato di ciò che possiamo fare per supportare The Office una volta che arriverà sul nostro servizio, ma non di un reboot specifico per Peacock", ha dichiarato Bill McGoldrick, presidente alla NBC Universal durante un'intervista per Deadline.

In America la serie è stata "sottratta" a Netflix per ben 500 milioni di dollari, e di sicuro la nuova casa madre cercherà di far fruttare l'investimento: "Sono state messe sul tavolo un sacco di idee dalle persone coinvolte e da Greg Daniels. Come potete immaginare, ci sono moltissime idee creative, ma non abbiamo ancora deciso quali utilizzare".

Se il reboot è al momento fuori dai giochi, potrebbe quindi arrivare una sorta di revival in risposta alla reunion di Friends per HBO. Tutto sommato gli attori storici della serie hanno espresso la volontà di reincontrarsi in occasione dei festeggiamenti per i 15 anni di The Office, anche se Steve Carrell ha dichiarato di non essere così convinto che il suo borioso personaggio possa essere accolto molto favorevolmente dal pubblico di oggi, e del resto aveva abbandonato già la serie in corso d'opera. Non resta che aspettare: probabilmente ne sapremo di più con i prossimi mesi ma sicuramente i produttori stanno pensando a come riportare The Office all'attenzione del grande pubblico.