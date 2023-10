The Office, niente reboot? Lo showrunner: 'Quando ci sarà qualcosa da annunciare lo farò'

La voglia di The Office è tanta, ma non è detto che ciò porti ad un'operazione revival: la serie con Steve Carell nel ruolo del leggendario Michael Scott vanta una fanbase che tocca ormai ogni angolo del globo e che sarebbe certamente felice di rivedere gli eroi della Dunder Mifflin, ma lo showrunner vuole andarci cauto sulla questione.

Interrogato sulle ultime voci secondo cui un reboot di The Office sarebbe ormai prossimo alla realizzazione, l'autore Greg Daniels ha infatti sapientemente frenato gli entusiasmi, ammettendo di aver avuto qualche chiacchierata con NBC ma specificando anche che al momento non dovrebbe esserci nulla di davvero concreto in ballo.

"Beh, sono state perlopiù speculazioni. Il fatto che tutto sia esploso a partire da una piccola parte del discorso è davvero bello immagino, nel senso che abbiamo dei fan che ci tengono davvero molto. Ma ciò che intendo dire è che, qualora dovesse esserci qualcosa da annunciare, allora sicuramente lo annuncerò" sono state le sue parole.

Delusi? Sollevati? Le parole di Daniels potrebbero aver sortito entrambi gli effetti, dal momento in cui non sono in pochi a pensare che un reboot di The Office sarebbe una pessima idea. E voi, da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti!