The Office: reunion tra John Krasinski e Steve Carell in diretta per i 15 anni dello show

The Office è una delle sit-com statunitensi più popolari e per celebrare il 15° anniversario della sua messa in onda originale sulla NBC, John Krasinski e Steve Carell si sono riuniti a distanza nel corso di una diretta streaming sul canale YouTube Some Good News.

Lo show andato in onda sul network americano per nove stagioni ha fatto il suo esordio nei palinsesti proprio il 24 marzo 2005, 15 anni fa, e Krasinski ha regalato - seppur in versione ridotta - una piccola reunion ai fan della serie in cui sia lui che Carell hanno parlato dei loro momenti preferiti nel corso delle stagioni di The Office. Per Carell, nel corso della prima puntata dello show, i momenti migliori sono quelli del "Dinner Party" quando il suo personaggio organizza un dinner party per due coppie dell'ufficio. Grazie alla relazione altamente disfunzionale tra Michael Scott (Carell) e Jan Levinson (Melora Hardin), se ne sono viste delle belle.

Krasinski ha ricordato anche lui lo stesso momento, prima di passare al momento commovente dell'addio a Michael, in cui il personaggio di Carell lascia la serie al termine della settima stagione. I due hanno anche scherzato sulla possibilità di un episodio reunion per lo show, ribadendo prima di tutto quanto sarebbe bello perlomeno tornare a incontrarsi di persona (vista l'attuale emergenza sanitaria che obbliga ognuno a casa propria).

In precedenza, il produttore e showrunner Greg Daniels aveva parlato della possibilità di un revival per The Office: "Non ho ancora parlato con nessuno alla Peacock. Ma io non credo saremmo in grado di rimettere insieme tutto il nostro cast, perché molti di loro sono concentrati su cose diverse e non so nemmeno se abbiamo il bisogno di rifarlo, perché penso abbiamo già avuto il nostro finale".