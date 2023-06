The Office, Ricky Gervais sul remake australiano al femminile: 'Sono entusiasta'

The Office è diventato un successo globale grazie alla sua versione americana, ma l'origine dello spettacolo è totalmente inglese. Ricky Gervais, infatti, è stato la mente dietro l'intero format e sembra essere sinceramente entusiasta anche della versione australiana dello show in arrivo.

La versione prodotta in Australia, a differenza di quella americana ed inglese, avrà come protagonista una donna andando in controtendenza rispetto a ciò a cui le due edizioni precedenti avevano abituato il pubblico. La comica e attrice australiana Felicity Ward ha firmato per interpretare il ruolo principale della serie. E' stato chiesto a Ricky Gervais cosa pensasse effettivamente di questo nuovo "adattamento" del suo prodotto più famoso e celebrato in giro per il mondo.

E' passato un pò di tempo da quando Gervais ha difeso Chris Rock dopo lo schiaffo ricevuto da Will Smith. L'attore non è famoso per avere particolari simpatie ad Hollywood ma, comunque, ha voluto dire la sua sulla nuova versione di The Office in arrivo. "Sono molto entusiasta del fatto che l'Australia rifaccia il mio piccolo spettacolo dall'inizio del secolo", ha detto Ricky in una dichiarazione che accompagna l'annuncio della serie. "La politica degli uffici è cambiata un po' in 20 anni, quindi non vedo l'ora di vedere come raccontano un moderno David Brent" ha concluso il comico.

Nel frattempo, Ken Joeng ha parlato di Steve Carell definendolo il "Lebron della commedia" dopo aver partecipato a The Office. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!