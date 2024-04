The Office, Sabrina Impacciatore e Domnhall Gleeson nel cast della nuova serie!

Quando si mettono le mani su una serie come The Office è lecito provare un po' di paura: lo show con Steve Carell si è guadagnato con gli anni lo status di vero e proprio cult, con tutto ciò che ne consegue. Le prime notizie sul cast della nuova serie, però, sono decisamente incoraggianti.

Dopo l'annuncio del nome dello sceneggiatore della nuova The Office, infatti, pochi minuti fa abbiamo registrato i primi aggiornamenti sul cast dello show e... Sì, c'è anche un po' di Italia!

Sono infatti Domnhall Gleeson e la "nostra" Sabrina Impacciatore i primi due volti annunciati per la serie che, come precisato dall'autore di The Office nelle scorse settimane, non sarà un reboot dell'indimenticabile serie sulle avventure di Michael Scott, Jim Halpert, Dwight Schrute e soci. Dalla produzione, comunque, non sono arrivati altri commenti circa la trama dello show: per saperne di più, insomma, bisognerà pazientare.

Si tratta di una scelta che conferma, in ogni caso, l'enorme popolarità raggiunta da Impacciatore negli Stati Uniti dopo il successo della terza stagione di The White Lotus (l'attrice, vi ricordiamo, è protagonista in questi giorni anche della seconda stagione di Call My Agent - Italia). È abbastanza per dire che siamo partiti con il piede giusto? A voi i commenti!

Inside Out-Special Pack 2016 è uno dei più venduti oggi su