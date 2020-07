The Office, lo spin-off su Stanley potrebbe diventare realtà: fan raccolgono ancora fondi

Poco tempo fa era stata annunciata l'idea di uno spin-off di The Office dedicato ad Uncle Stan ovvero Stanley Hudson, l'iconico personaggio interpretato da Leslie David Baker. Si tratta di un rappresentante di vendita della fittizia Dunder Mifflin, che non ha una controparte diretta nell'originale serie britannica.

Impiegato modello e laborioso ma, estremamente scontroso, dovrebbe essere al centro di una nuova serie a lui dedicata che narrerebbe le vicende della sua pensione e del conseguente trasferimento a Los Angeles dove si sarebbe spostato per aiutare suo nipote Lucky a gestire il suo negozio di riparazioni di moto.

La campagna lanciata su Kickstarter per questa serie spin-off ha ottenuto un successo insperato. Infatti dopo un avvio piuttosto lento, il progetto ha preso molto vigore in questa settimana, probabilmente perché Baker stesso si è impegnato a contribuire con una grossa somma di denaro, in modo gli altri fan della serie fossero invogliati a fare la stessa cosa.

Ora che l'obiettivo di finanziamento è stato superato, i fan potrebbero iniziare a conoscere presto altri dettagli specifici su Zio Stan. Fin qui il progetto era rimasto particolarmente riservato. Baker aveva detto infatti ai fan che i dettagli più significativi sarebbero rimasti nascosti fino a quando lo show non sarebbe stato ufficialmente realizzato.

Sardar Khan, che sta supervisionando la campagna di crowdfunding per lo spettacolo ha di recente detto: "L'abbiamo fatto! Siete tutti i migliori di sempre! Insieme abbiamo superato il nostro obiettivo di finanziamento! Grazie mille !!! Mancano ancora 15 giorni alla campagna Kickstarter! Se raccogliamo ancora fondi, potremo estendere i nostri obiettivi. I fondi extra che raccogliamo verranno utilizzati per rendere lo spettacolo ancora più epico! Ciò significa che possiamo aggiungere più aspetti e implementare piani per offrire un progetto di qualità ancora più elevata per tutti voi! A breve arriverà un post più dettagliato".

Insomma, la raccolta fondi sembra proseguire nel miglior modo possibile. Intanto si pensa che potrebbe esserci un ulteriore reboot di The Office. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.