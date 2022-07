The Office, strage sfiorata a uno show di Craig Robinson: il tiratore armato spara

Momenti di panico per Craig Robinson, l'iconico Darryl responsabile del magazzino in The Office, quando un uomo armato di pistola si è presentato al comedy club in cui stava tenendo uno show, minacciando i presenti di iniziare a sparare se non avessero lasciato il locale. Poco dopo ha svuotato il caricatore, strage sfiorata.

L’ultima volta che avevamo sentito parlare della famosissima versione statunitense della sitcom d’ufficio creata da Ricky Gervais, era sicuramente per notizie più felici di quella appena arrivataci da oltreoceano: mentre Rainn Wilson è tornato con la memoria all’intramontabile successo di The Office, LEGO ha annunciato l’arrivo di un set ufficiale dedicato a The Office. Ma stavolta invece, nonostante si sia sfiorato il peggio, le notizie non sono state delle migliori per il comico e attore Craig Robinson.

L’interprete di Darryl è stato evacuato dal comedy club di Charlotte (Carolina del Nord) dove avrebbe dovuto esibirsi sabato sera, dopo che un uomo ha brandito una pistola e ha costretto i presenti a lasciare il locale. In seguito avrebbe scaricato l'arma da fuoco, secondo quanto riporta il dipartimento di polizia di Charlotte-Mecklenburg, che riferisce che non ci sono state vittime o feriti e che il sospetto è attualmente in custodia. Il club è stato evacuato prima che l’uomo cominciasse a sparare, ha spiegato la polizia.

L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 21:00, rivela la polizia, mentre Robinson ha condiviso l'esperienza sui social media con un videomessaggio Instagram: "Sono al sicuro. Sto bene. È stato assurdo, ero nella stanza verde e tutti a dire all’improvviso: ‘Uscite subito fuori’. È stato sicuramente un momento che ricorderò a lungo”. Robinson ha pubblicato il video durante il concerto dei Big Time Rush al Metro Credit Union Amphitheatre, dove gli era stato detto di rifugiarsi mentre la polizia gestiva la situazione del "tiratore attivo". Lo spettacolo di Robinson alla Comedy Zone è stato cancellato.