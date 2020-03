The Office: svelato il vero motivo che ha portato Steve Carell ad abbandonare la serie

Dopo le parole di Creed Bratton su un possibile revival di The Office, ecco arrivare in rete un nuovo retroscena sull'abbandono di Steve Carell, che nel 2010 decise di abbandonare la celebre sitcom dopo ben 7 stagioni.

A quanto pare, secondo quanto rivelato dal sound mixer Brian Wittle nel libro 'The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s' pubblicato di recente, Carell ha detto definitivamente addio alla serie dopo che, in seguito ad un'intervista dove aveva aperto a questa possibilità, gli autori non avevano mostrato interesse per una sua eventuale uscita.

"Una volta parlai con lui e mi raccontò l'intera storia. Durante un'intervista alla radio rivelò dal nulla, quasi inconsciamente, che sarebbe potuta essere la sua ultima stagione" spiega Wittle (via Collider). "Non aveva in programma di dirlo ufficialmente e non aveva ancora deciso nulla. Stava pensando a voce alta, ma lo ha fatto durante un'intervista pubblica e ha fatto notizia. Mi disse che le persone collegate allo show non ebbero nessuna reazione al riguardo. Non chiamarono dicendo cose come 'Cosa? Te ne vuoi andare?', mi disse che non ricevette nessun tipo di risposta da loro. Allora pensò, 'Ah, forse non gli interessa davvero se me ne vado. Magari dovrei fare qualcos'altro. Penso che ciò abbia reso le cose più semplici, perché quando uscì uscita la notizia su un suo possibile abbandono, loro non fecero grandi sforzi per impedirlo finché non accadde."

Dopo l'addio dell'attore principale, come sappiamo, gli ascolti di The Office sono calati drasticamente sia per l'ottava che per la nona stagione, e la difficoltà di sostituire un personaggio come Michael Scott è uno dei motivi che hanno portato alla chiusura della serie dopo sole due stagioni dalla sua assenza.

Mentre sembra ancora presto per un revival, John Krasinski si è detto recentemente favorevole ad una reunion del cast di The Office. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.