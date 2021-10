The Office, una teoria di un fan spiega la promozione di Ryan

Nonostante sia terminata nel 2013 dopo nove stagioni, The Office continua a far parlare di sé essendo diventata ormai un cult. Mentre molti fan hanno visto e rivisto lo spettacolo innumerevoli volte dall'inizio alla fine, sembra che potremmo aver perso un punto vitale della trama che ha contribuito a dettare la storia dell'intera serie.

Un utente Reddit di nome Knever ha condiviso la sua teoria spiegando perché Ryan è stato in grado di ottenere la sua promozione nello show a causa dell'intervista fatale da qualcun altro.



“Sappiamo che Karen ha le carte in regola per essere una manager quando la vediamo come manager di Dunder-Mifflin Utica in S04E10 "Branch Wars", ma avrebbe potuto essere promossa molto prima. In S03E24 "The Job", quando lei, Jim e Micheal (e Ryan fuori dalla telecamera) stavano facendo un’intervista per la posizione di direttore di filiale, Karen veniva intervistata da David Wallace” ha scritto Knever.



“Mentre l'intervista era in corso, Micheal ha rivelato a Jan che l'avrebbero licenziata, il che l'ha spinta a fare irruzione nella stanza nel bel mezzo dell'intervista di Karen e a parlare con David Wallace. Non vediamo più l'intervista di Karen dopo questo evento, ma credo che David sia stato distratto a causa delle azioni di Jan e non sia riuscito a concentrarsi su Karen. Suppongo che se lo sfogo non fosse mai avvenuto, Karen avrebbe ottenuto la promozione. Questo è davvero interessante perché significa che Ryan non avrebbe ottenuto il lavoro, e il suo intero arco narrativo sarebbe stato diverso perché non avrebbe mai preso parte alla corsa al successo, probabilmente non sarebbe diventato dipendente dalla droga, ecc. Jim probabilmente avrebbe comunque rotto con Karen, però” ha concluso Knever.



Per tutta risposta, alcuni utenti non si sono trovati d'accordo con Knever, sostenendo che la ragione principale sia stata la rottura di Jim e Karen o il fatto che durante l'intervista, quando David le ha chiesto di Michael, Karen ha iniziato a lamentarsi di lui e ha riso di quanto fosse incompetente.



Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto NBC sarebbe aperta all'idea di un reboot di The Office e se siete curiosi, scoprite dove è stato girato The Office nel nostro approfondimento.