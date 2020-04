The Office torna virale, una discussione fra i fan infiamma i social

The Office è una delle serie migliori del catalogo di Amazon Prime Video e in questi giorni di lockdown diverse persone si stanno dedicando al rewatch delle nove stagioni o alla sua scoperta, al punto che la serie è tornata a essere virale sui social a ormai 15 anni dal debutto su NBC.

Lo show creato da Greg Daniels ha scalato i vertici dei trending topic su Twitter in particolare grazie a una discussione, ossia di quale si tratti l’episodio che mette più a disagio i fan, o per dirla in altre parole, l’episodio più “cringe”. Questa contesa particolare ha visto fin da subito due puntate contendersi il titolo, ossia Scott's Tots e Dinner Party, due pesi massimi della categoria.

Se non avete ancora visto The Office o se avete bisogno di una rinfrescata alla memoria, sappiate che in Scott's Tots, Michael Scott (Steve Carell) deve fare i conti con una promessa fatta anni prima a una classe delle elementari: se si fossero diplomati, gli avrebbe pagato la retta del college. Ora che è giunto il momento di mantenere la parola data, Michael non è nella posizione di farlo, dato che nel frattempo non è diventato milionario come si aspettava e così dovrà infrangere le speranze e i sogni degli studenti. In Dinner Party, invece, Scott e la compagna Jan Levinson (Melora Hardin) invitano i colleghi a cena. I due, però, sono una coppia altamente disfunzionale e mettono in scena un teatrino patetico di fronte a tutti gli altri presenti. Secondo voi chi merita di aggiudicarsi il premio?

