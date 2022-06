The Old Guard 2, Charlize Theron condivide nuove foto dal backstage del film Netflix

Le riprese di The Old Guard 2 sono attualmente in corso, e a condividere qualche nuova foto dal dietro le quinte del film Netflix ci pensa la sua protagonista, Charlize Theron.

Dopo il grande successo di The Old Guard al suo debutto sul Netflix nel 2020, non c'è voluto molto affinché la piattaforma streaming si convincesse a ordinare un sequel per il film con Charlize Theron e Luca Marinelli.

E sebbene la pellicola avrà una nuova regista (ci ha salutati Gina Prince-Bythewood, che tuttavia è rimasta in qualità di produttrice, ed è subentrata Victoria Mahoney), sembra che tra le star di ritorno (Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari,Chiwetel Ejiofor, KiKi Layne, Veronica Ngo e i già citati Theron e Marinelli) e le new entry Uma Thurman e Henry Golding, ne vedremo davvero delle belle anche in questo nuovo capitolo del franchise che prende ispirazione dall'omonimo fumetto scritto da Greg Rucka e illustrato da Leandro Fernandez.

Intanto, però, è proprio l'attrice Premio Oscar a permetterci di dare un'occhiata allo svolgimento della produzione del sequel con queste foto dietro le quinte del set (che potete trovare nel post in calce alla notizia), dove appaiono anche le sue co-star.

Sembra che il cast si stia divertendo davvero tanto a girare il film... Varrà lo stesso anche per noi nel vederlo? Lo scopriremo quando The Old Guard 2 arriverà su Netflix.