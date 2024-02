The old man 2, l'acclamata serie con Jeff Bridges ha una finestra d'uscita

A quasi due anni dalla pubblicazione di The Old Man, serie distribuita in Italia da Disney+ e apprezzatissima dal pubblico e dalla critica, giungono notizie importanti a proposito della finestra di debutto della seconda stagione che vedrà ancora una volta protagonista Jeff Bridges nei panni di un ex agente della CIA braccato dall’organizzazione.

Dopo avervi mostrato il trailer della prima stagione di The Old Man, torniamo ad occuparci dell’acclamato show per riportare che i lavori per il secondo capitolo della serie tratta dal romanzo di Thomas Perry siano ormai al termine, con FX che ha annunciato l’uscita dei nuovi episodi per l’autunno del 2024.

La produzione della serie ha dovuto affrontare diversi problemi che hanno ne hanno rallentato la creazione tanto per la prima tranche di puntate quanto per quella che potremo vedere dopo l’estate: se la prima stagione è stata bloccata prima dal COVID e poi dalla malattia di Jeff Bridges, infatti, anche questi nuovi episodi hanno dovuto affrontare una serie di difficoltà, comprese quelle relative agli scioperi che hanno funestato Hollywood nel corso del 2023.

Il finale della prima stagione ha lasciato diverse questioni in sospeso e, in attesa di capire quale possano essere gli sviluppi della trama dell’opera trasposta da Jonathan E. Steinberg e Rober Levine e di poter vedere qualcosa di concreto dal set dello show televisivo, vi lasciamo ai nostri auguri di compleanno dedicati a Jeff Bridges, protagonista di The Old Man.