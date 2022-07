The Old Man: Disney Plus Italia svela la data d'uscita della serie con Jeff Bridges!

A circa un mese dalla conferma che The Old Man tornerà con una seconda stagione, la piattaforma di streaming on demand Disney+ Italia ha annunciato la data d'uscita della nuova serie con Jeff Bridges, che torna in azione dopo un periodo di stop per noti problemi di salute.

The Old Man arriverà in Italia il 28 settembre in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming: la serie debutterà con i primi due episodi dei sette che comporranno la stagione, con le restanti puntate che usciranno a cadenza settimanale.

Basata sull’omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry, The Old Man è incentrata sul personaggio di “Dan Chase” (Jeff Bridges) che, scappato dalla CIA decenni fa, oggi vive nell’ombra: quando un sicario cerca di ucciderlo, il vecchio agente capisce che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato. Con Dan Chase fuori dalla clandestinità, il vicedirettore del controspionaggio dell’FBI Harold Harper (John Lithgow) è chiamato a dargli la caccia a causa del suo complicato passato con il ribelle fuggitivo. Al fianco di Harper ci sono la sua protetta Angela Adams (Alia Shawkat) e l’agente speciale della CIA Raymond Waters (E.J. Bonilla). Ma quando catturare Chase diventa più complicato di quanto le autorità si aspettassero, anche Julian Carson (Gbenga Akinnagbe), un professionista delle forze speciali altamente addestrato, riceve l’incarico di catturarlo. Mentre è in fuga, Chase affitta una stanza da Zoe McDonald (Amy Brenneman), che ricorrerà a inaspettate risorse per poter sopravvivere quando scoprirà la verità sul suo nuovo inquilino.

Sceneggiata e creata per la televisione da Jonathan E. Steinberg & Robert Levine, The Old Man è co-prodotta anche da Jon Watts, regista di Spider-Man: No Way Home che qui ha diretto i primi due episodi. La serie è targata 20thTelevision in associazione con The Littlefield Company.

Per altri contenuti, guardate il trailer ufficiale di The Old Man.