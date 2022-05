The Old Man, Jeff Bridges in fuga nel trailer della nuova serie su Disney+

FX ha pubblicato il primo trailer della sua nuova serie d'azione, The Old Man, con protagonista il premio Oscar Jeff Bridges. Lo show è basato sull'omonimo romanzo di Thomas Perry del 2017 e nel trailer vengono presentate diverse sequenze in cui il personaggio di Bridges sfoggia tutte la sua abilità con le armi.

The Old Man racconta la storia di un ex agente della CIA, Dan Chase, con un passato misterioso. Vittima di un tentato omicidio, Chase si ritrova a dover fuggire dall'FBI, trascinando con sé una donna (Amy Brenneman). Nel frattempo l'ex collega di Chase (John Lithgow) conosce il suo segreto e non si fermerà davanti a niente e nessun pur di catturarlo.



Jeff Bridges ha vissuto la malattia lontano dai riflettori e ora è pronto a tornare sullo schermo; la star è uno dei grandi nomi di Hollywood, grazie anche all'Oscar al miglior attore vinto per la sua performance in Crazy Heart e al ruolo del Drugo in Il grande Lebowski dei fratelli Coen.



The Old Man è stata sviluppata da Jon Steinberg e Robert Levine, con la produzione di Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) che dirige anche i primi due episodi della serie FX.

Il debutto è previsto su Disney+ a giugno per quanto riguarda il mercato italiano, presumibilmente in contemporanea con l'uscita sugli schermi americani, fino al successivo 21 luglio.



Ecco la prima immagine di The Old Man, con protagonista ovviamente Dan Chase, il personaggio di Jeff Bridges.