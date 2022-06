The Old Man, la serie con Jeff Bridges è stata rinnovata per una seconda stagione!

La serie FX, The Old Man, di Jonathan E. Steinberg e Robert Levine, basata sull'omonimo libro di Thomas Perry, è stata presentata in anteprima soltanto poche settimane fa ma il network ha annunciato che lo show con protagonista il premio Oscar Jeff Bridges è stato confermato per un nuovo ciclo di episodi.

FX ha informato i media con un comunicato stampa che il primo episodio di The Old Man è stato il più visto del network dal gennaio 2021 ed è stato il debutto su Hulu più visto nei week-end di debutto. Ecco la prima immagine di The Old Man.



La serie vede Bridges nei panni dell'anziano che dà il nome alla serie, al fianco di John Lithgow, Amy Brenneman e Alia Shawkat. In una dichiarazione ufficiale, il presidente di FX Entertainment Eric Schrier ha affermato che il cast 'si sta davvero connettendo con il pubblico', e che 'tutti sono entusiasti di mettersi al lavoro per la seconda stagione'.



La prima stagione composta da sette episodi si concentra sull'anziano protagonista, un ex agente della CIA che vive fuori dal giro, viene attaccato da un killer e si trova costretto a fuggire. Lithgow interpreta il vicedirettore dell'FBI per il controspionaggio, che ha il compito di dargli la caccia, mentre Shawkat interpreta la protégé del personaggio di Lithgow al Bureau.



Al momento non ci sono informazioni sulla seconda stagione. Vi terremo informati sulle novità che verranno comunicate nelle prossime settimane.

Su Everyeye potete recuperare il trailer di The Old Man, la serie con Jeff Bridges.