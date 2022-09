The Old Man, ecco il trailer della serie con Jeff Bridges in arrivo su Disney+

La serie di FX con Jeff Bridges, The Old Man, arriverà a partire dal 28 Settembre su Disney+. In occasione dell'uscita, lo streamer ha pubblicato il trailer ufficiale dello show, che troverete in fondo all'articolo.

Il promo arriva a pochi mesi dalla notizia del rinnovo di The Old Man per una seconda stagione. La serie è stata una delle più viste al suo debutto su Hulu, e questo le ha permesso di guadagnare un altro capitolo, insieme ai buoni dati raccolti nel corso di tutta la stagione.

The Old Man è composto da ben sette episodi, e racconta la storia di un ex agente della CIA che ormai vive fuori dal giro. La sua tranquillità viene intaccata quando l'anziano viene preso di mira e attaccato da un killer. L'uomo si trova dunque costretto a fuggire. A dare la caccia al killer è il vicedirettore dell'FBI per il controspionaggio.

Nel cast, insieme al già citato Bridges, ci sono anche John Lithgow, Amy Brenneman e Alia Shawkat. The Old Man è stata creata da Jonathan E. Steinberg e Robert Levine, ed è basata sull'omonimo libro di Thomas Perry. E voi, siete curiosa di vederla? Intanto potete dare un'occhiata al trailer che troverete in cima all'articolo, mentre vi lasciamo con un'immagine di The Old Man!