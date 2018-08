The One Device, la storia segreta dell'iPhone opzionata per una serie TV limitata

Come scrive quest'oggi l'affidabile Hollywood Reporter, il libro The One Device - The Secret History of the iPhone dell'autore Brian Merchant è stato opzionato dalla Echo Lake Entertainment (Nebraska, Away From Her, Van Helsing di SyFy) per divenire una serie TV limitata.

The One Device - The Secret History of the iPhone racconta, come ovvio, la storia della creazione di uno dei dispositivi più desiderati e utilizzati al mondo, lo stesso che tempo fa il compianto Steve Jobs definì "l'unico dispositivo", appunto "The One Device".



Il libro e quindi la storia della creazione dell'iPhone si sviluppa attraverso varie interviste a ingegneri, inventori e sviluppatori che hanno lavorato al progetto e scava anche in modo molto approfondito nelle idee allora innovative riguardanti il touch screen, il motion tracker e in generale l'intelligenza artificiale, divenute nel decennio successivo al lancio dell'iPhone molto comuni.



I responsabili della Echo Lake Entertainment, Doug Makoff e Andy Spaulding, hanno dichiarato: "Brian ha scritto la storia definitiva della creazione dell'Iphone. Il dispositivo è stato sviluppato da uomini e donne dinamici che hanno lavorato in gran segreto, spesso mettendo a repentaglio matrimoni, amicizie, salute e integrità professionale. E quando hanno finito, hanno portato sul mercato il prodotto di maggior successo della storia".