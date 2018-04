The Originals 5, Candice King ci stuzzica con i "Klaroline": li vedremo mai insieme?

Mancano solo 17 giorni e poi Candice King tornerà a vestire i panni della vampira Caroline Forbes in. L'attrice ha rilasciato un'intervista alla rivista NKD e ha palato della storia tra Kalus e Caroline, iniziata in The Vampire Diaries e mai fiorita.

L'attrice trentenne si è aperta su come i fan abbiano dato vita a "Klaroline" e su cosa attenda i personaggi nella stagione finale dello show:

"Julie Plec ha sempre avuto un'idea molto chiara di ciò che voleva per Caroline e Klaus insieme", spiega. "Non era esattamente sempre in linea con quello che i fan volevano per quei personaggi ... ha scritto momenti molto importanti che voleva per quei due, ma penso anche che lei abbia dato molto ai fan di quello che volevano vedere".

Per la stagione finale di The Originals, i fan "hanno dato vita" a una relazione che hanno "voluto per così tanto tempo".

Candice ammette anche che, inizialmente, doveva apparire in un solo episodio, che poi sono diventati cinque.

"Quando è finito The Vampire Diaries, doveva esserci solo una piccola apparizione per chiudere la trama di Caroline e Klaus per i fan," ha detto. "Sentivamo tutti che sarebbe stato davvero significativo e importante per chiunque sostenesse - o shippasse" come dicono i ragazzi - "quei due insieme".

Ma poi è cambiato tutto durante una cena.

"Una cosa tira l'altra, come succede di solito tra Julie e me. Un paio di bottiglie di vino più tardi e sono entrata in cinque episodi dello spettacolo."

The Originals ritorna mercoledì 18 aprile su The CW.