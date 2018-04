The Originals 5: Daniel Gillies parla della "memoria muscolare da vampiro" di Elijah!

La notizia contiene anticipazioni della quinta stagione di The Originals, l'ultima della serie spinoff di The Vampire Diaries, entrambi prodotti CW. Se non volete spoiler, non continuate con la lettura.

In un rivoluzionario episodio standalone, daremo un'occhiata ad Elijah, a partire dal momento successivo alla perdita di memoria indottagli da Marcel (Charles Michael Davis): lui non ricorda né la sua famiglia, né la sua vita passata. Elijah sarà molto confuso e adesso l'attore che lo interpreta, Daniel Gillies, ci racconta cosa succede a un vampiro con poteri praticamente illimitati, quando non ricorda assolutamente nulla di... Nulla!

"È una persona completamente diversa," ha spiegato Gillies a TV Guide. "Ha perso un millennio di informazioni e ricordi, ma gli è rimasta la memoria muscolare da vampiro. Sta scoprendo chi è."

Nel viaggio di scoperta della sua "essenza", Elijah troverà ad aiutarlo Antoinette (Jaime Murray), una vampira che sembra trovarsi lì per caso...

Tempo fa, un altro degli attori di The Originals, Charles Michael Davis, sempre parlando con TV Guide, aveva accennato qualcosa sul fatto che il passato di Elijah sarebbe tornato a perseguitarlo e, come sempre, si tratterà di questioni riguardanti la famiglia Mikaelson.

Secondo Gillies, uno di quei "fantasmi" sarà lo stesso Klaus (Joseph Morgan), ma probabilmente non dovremmo aspettarci che Elijah accoglierà suo fratello a braccia aperte. "Klaus, prima o poi, avrà bisogno di lui solo perché è fantastico - Elijah cioè, non Klaus, non confondiamoci," ha scherzato Gillies. "Alla fine avrà bisogno di lui, e gli ci vorrà un po' di tempo per ricordare."

