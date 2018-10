The Originals 5: ecco una scena eliminata della stagione finale

La quinta stagione di The Originals si è conclusa e adesso i fan possono godersi tutta la serie in un cofanetto dedicato al cui interno c'è anche una scena eliminata interessante. Trovate la clip in un link in calce alla news.

La scena in questione la si può trovare insieme a diverse gag reel e scene eliminate, come pure aneddoti e interviste dal set di The Originals, il serial The CW costola di The Vampire Diaries. Sarà incluso anche il panel 2017 del Comic-Con di San Diego!

"Dopo cinque stagioni molto forti, The Originals continua ad avere una base di fan fedele e famelica", ha affermato Rosemary Markson, Senior Vice Presidente di WBHE. "Pensiamo davvero che i fan adoreranno questa season finale per completare la loro collezione di The Originals con bonus esaltanti, oltre ovviamente agli ultimi 13 affascinanti episodi della quinta stagione."

Ecco i contenuti speciali del DVD:

SPECIAL FEATURES

- The Originals: 2017 Comic-Con Panel

- Scene Eliminate

- Gag Reel

13 EPISODI

1. Where You Left Your Heart

2. One Wrong Turn on Bourbon

3. Ne Me Quitte Pas

4. Between the Devil and the Deep Blue Sea

5. Don't It Just Break Your Heart

6. What, will, I, have, left

7. Gods Gonna Trouble the Water

8. The Kindness of Strangers

9. We Have Not Long To Live

10. There in the Disappearing Light

11. Til the Day I Die

12. The Tale of Two Wolves

13. When the Saints Go Marching In

Il cofanetto contiene tutti e 92 gli episodi della serie. "L'ultima stagione di The Originals inizia sette anni dopo che i membri principali della famiglia Mikaelson - Klaus, Elijah, Rebekah e Kol - assorbono un quarto dell'energia oscura di Hollow e fuggono da New Orleans per mantenere la loro amata città e la giovane Hope al sicuro. Nel frattempo, Vincent e Josh presiedono al Big Easy senza conflitti, mentre Hayley e Freya guardano Hope crescere e diventare un'adolescente, decidendo infine di mandarla alla scuola dei Salvatore così che Caroline possa tenerla d'occhio. Con Marcel che segue Rebekah fuori città e Elijah privato della sua memoria, il pericolo sembra essere quantomeno contenuto... Fino a quando un'improvvisa tragedia costringe i fratelli a tornare a casa. Mentre i Mickaelsons tornano a New Orleans, portando con loro i pezzi di un male vecchio di secoli, diventa chiaro che il capitolo finale di questa saga familiare sarà più sanguinante ed emozionante che mai."

Eco la clip di The Originals, potete visionarla cliccando sul link fonte, QUI.