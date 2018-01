The Originals 5: la premiere verrà trasmessa ad Aprile su The CW

È stato da poco annunciato che la prima puntata dell'ultima stagione diverrà trasmessa dal canale statunitense The CW

La serie, ideata da Julie Plec, porterà a termine dunque quest'anno le avventure di Klaus Mikaelson interpretato da Joseph Morgan. Dopo un salto temporale che avverrà nello show televisivo, l'ultima stagione reintrodurrà Hope Mikaelson da teenager mentre frequenta la Salvatore Boarding School.

Il capitolo finale vedrà nel cast volti nuovi come Jaime Murray (Once Upon a Time), Antoinette, uno dei nuovi amici vampiri di Elijah, Torrance Coombs (Reign) nei panni del provocante chef irlandese Declan. Jedidiah Goodacre (Descendants) sarà Roman, un vampiro che nutre un forte interesse nei Mikaelson ed, infine, Aria Shahghasemi nel ruolo di Landon, un umano sensitivo che cattura l'attenzione di Hope.

Le probabilità che si apra uno scenario interamente incentrato su Hope e che vada oltre la serie di The Originals sono ancora attendibili, ma le trattative tra Plec e il canale The CW sono tuttora in corso.

