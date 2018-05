The Originals 5: i vampiri Originali, potranno mai riunirsi?

La notizia che segue contiene dei grossi spoiler sulla quinta e ultima stagione del serial CW spinoff di the Vampire Diaries, The Originals. Se non volete anticipazioni, non proseguite con la lettura.

Come sappiamo, The Hollow è il problema della famiglia degli Originali: nonostante i poteri di tutti loro, anche quelli di Hope, ancora non sono riusciti a spezzare l'incantesimo che li tiene separati gli uni dagli altri.

Ecco cosa ha detto uno dei produttori, Jeffrey Lieber, sull'attuale situazione della famiglia Mikaelson:

"Il problema di Hollow, o come lo chiamiamo in questa stagione 'il problema della magia nera', è una sorta di problema in corso di sviluppo, ancora. Come fai a rimettere insieme la tua famiglia quando il problema è proprio che nessuno di loro può trovarsi nella stessa stanza contemporaneamente? Stiamo arrivando, pian, piano, abbastanza vicino ad un cambiamento che modificherà questa dinamica."

La magia nera sarà finalmente debellata dalle vite dei nostri vampiri preferiti? Che ne dite?