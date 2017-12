The Originals: Jaime Murray sarà nella stagione finale e interpreterà un vampiro speciale

The Originals 5 vedrà, nella sua ultima stagione,interpretare un ruolo piuttosto importate, almeno per uno dei personaggi del serial spinoff di

L'attrice Jaime Murray sarà in The Originals. Il suo ruolo, quello di una misteriosa vampira, avrà delle connessioni con Elijah?

Dopo aver quasi distrutto la famiglia di Emma Swan in Once Upon a Time, Jaime Murray si sposterà in un luogo che, se, vogliamo, è ancora più intriso di magia e soprannaturale.

Murray apparirà nella prossima stagione di The Originals che, come annunciato, sarà l'ultima. La data di premiere, comunque, deve ancora essere ufficializata da CW. TVLine ha avuto in esclusiva la notizia che l'attrice interpreterà un vampiro di nome Antoinette, bellissima e facente parte della cosìddetta "vecchia scuola", che incontra Elijah poco dopo la sua perdita di memoria. La sua natura, da spirito libero e piuttosto seducente, la aiuta a mascherare alcuni oscuri segreti che riguardano il suo doloroso passato.

Antoinette sarà introdotta nello show a partire dal terzo episodio della stagione finale, che sarà diretto da Joseph Morgan.

Nella quinta stagione di The Originals ci saranno altri volti "nuovi": Torrance Coombs (Reign) nei panni di Declan, Jedidiah Goodacre (Descendants) nei panni di Roman e Candice King (aka Caroline Forbes), che riprenderà il ruolo che aveva in The Vampire Diaries.

Che ne pensate? Vedrete la stagione finale di The Originals? Ditecelo nei commenti!