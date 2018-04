The Originals: la quinta e ultima stagione arriverà prima del previsto!

L'ultima stagione diarriverà un po' prima del previsto. Lo ha annunciato la rete che trasmette lo show, la CW. L'annuncio riguarda il fatto che The Originals si sposterà dallo slot del venerdì a quello del mercoledì per la stagione 5.

Questo significa che la première arriverà mercoledì 18 aprile - dopo l'attesissimo episodio musicale di Riverdale - con Life Sentence che si sposterà al venerdì a partire dal 27 aprile.

Il finale della Stagione 4 di Jane the Virgin andrà in onda venerdì 20 aprile alle 9 / 8c, e il finale di stagione di Dynasty passerà a venerdì 11 maggio.

L'ultima stagione dello spin-off di The Vampire Diaries, ambientato a New Orleans, The Originals, porterà a termine la lunga saga dei Mikaelson e darà ai fan la reunion di Klaroline che hanno tanto atteso.

Certo, c'è molto di più di "Klaroline" nell'ultima stagione di The Originals. Come riportato in precedenza, vedremo arrivare una serie di nuovi personaggi, tra i quali un vampiro degli anni '20 di nome Greta (interpretato da Nadine Lewington), un vampiro di nome Antoinette (interpretato da Jaime Murray), uno sfarzoso chef irlandese di nome Declan (interpretato da Torrance Coombs) e un affascinante giovane vampiro di nome Roman (interpretato da Jedediah Goodacre).

The Originals stagione 5 arriva quindi in anteprima mercoledì 18 aprile alle 9 / 8c su The CW, e continuerà in quella fascia oraria per il resto della sua ultima corsa.