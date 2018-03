The Originals: il ritorno della famiglia Mikaelson nel trailer della quinta stagione

Il network americanoha pubblicato, in data odierna, il trailer ufficiale della quinta e ultima stagione di, spin-off diche andrà in onda a partire dal. La serie, ideata da Julie Plec, porterà a termine dunque quest'anno le avventure di Klaus Mikaelson interpretato da Joseph Morgan.

Il trailer si apre con Elijah (Daniel Gillies) che suona il pianoforte e recita le seguenti parole: "Non possiamo scegliere la nostra famiglia". Klaus lo raggiunge e quindi l’atteso ritrovo dei fratelli Mikaelson, ora costretti a vivere lontano, ha finalmente luogo. In un’altra scena i due sono in compagnia anche di Rebekah (Claire Holt) e Kol. Persino l’ultima sorella apparsa in The Originals, ovvero Freya, è presente e la vediamo abbracciare Keelin in un momento di pericolo.

Come ampiamente confermato in passato, inoltre, i nuovi episodi del serial affronteranno un salto temporale e reintrodurranno Hope (Danielle Rose Russell) nelle vesti di teenager mentre frequenta la Salvatore Boarding School.

Julie Plec ha così descritto la minaccia di quest'ultima stagione: "Il grande cattivo prende spunto da una ideologia risalente a più di un secolo fa. Non deriva semplicemente dal nefasto desiderio di qualcuno. Qualcosa che è rimasto in stato di quiete ma mai davvero fermo per molto tempo. Avrà un legame personale con la famiglia Mikaelson".

Nella premiere della quinta stagione apparirà anche Caroline Forbes, tornata a New Orleans per supportare Klaus ed aiutarlo ad affrontare le difficoltà rappresentate dall'essere un padre. Per quanto riguarda il ritorno alle radici romantiche della coppia, Plec riconosce:"Ovviamente c'è ancora quell'energia tra di loro. Esisterà sempre. Nessuna promessa su dove andrà a parare, ma è bello rivederla."

Che ne pensate? Vedrete la stagione finale di The Originals? Ditecelo nei commenti!