The Orville 4, Seth MacFarlane riapre le speranze: 'Più chance con Disney+'

Non c'erano troppe speranze per un rinnovo alla quarta stagione di The Orville, soprattutto considerato il grosso ostacolo delle scadenze contrattuali. Ma ora la serie sbarca su Disney+ dopo Hulu e Seth MacFarlane è convinto che il nuovo afflusso di pubblico potrebbe segnare un punto di svolta: "Ora rinnovo 50 e 50".

Con l’arrivo su Hulu, alcune cose sono cambiate per The Orville, con Seth MacFarlane che ha salutato con favore il passaggio da Fox a Disney. Ma nonostante l’aumento di ascolti ottenuto dalla serie proprio in virtù dell’arrivo sulla nota piattaforma streaming, c’erano davvero poche speranze – e tutt’ora nulla è sicuro – per un possibile rinnovo alla quarta stagione. Rapporti precedenti suggerivano che le cose non stavano andando bene specialmente con i contratti del cast, in scadenza dopo la conclusione della terza stagione. Parlando con TVLine, il creatore Seth MacFarlane afferma però che attualmente è siamo a un "50 e 50" per quanto riguarda il rinnovo.

Questo solo considerato lo sbarco su Hulu. Tuttavia, lo show è stato recentemente aggiunto alla libreria Disney+ e riuscire a conquistare un altro servizio di streaming, di queste dimensioni fra l’altro, potrebbe aiutarlo a trovare un pubblico completamente nuovo. Queste infatti le parole ottimistiche condivise da MacFarlane: "La mia speranza è che quando lo spettacolo uscirà su Disney+, le persone che non hanno ancora scoperto The Orville gli diano improvvisamente una possibilità. Si tratta di un potenziale punto di svolta per noi”.

Continua poi il comico: "Penso che, dal punto di vista creativo e dal punto di vista del pubblico, quando le persone si siedono e danno una possibilità allo show, si capovolgono le loro aspettative. Il peso più grande di The Orville sono i preconcetti. La gente pensa che sia una cosa: ci sono persone là fuori che pensano che sia un sitcom, ma quando si siedono a guardarla si rendono conto che è qualcosa di completamente diverso. Una volta che ci metti sopra gli occhi della gente, lo show fa il lavoro, parla da solo e le persone tendono ad essere catturate".

Voi l’avete mai vista? Siete d’accordo con le parole di Seth MacFarlane? Ditecelo nei commenti!