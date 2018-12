The Orville: l'avventura intergalattica ha inizio nel nuovo promo della seconda stagione

Dopo una prima stagione che ha superato ogni più rosea aspettativa, The Orville si appresta a tornare per una seconda in esclusiva su FOX. Per ingannare l'attesa, è stato diffuso in rete un nuovo promo che stuzzica i fan sulle nuove avventure intergalattiche dell'equipaggio capeggiato dal capitano Ed Mercer.

Ad interpretarlo ci penserà ancora una volta Seth MacFarlane, ideatore de I Griffin, che tornerà ad essere anche regista e sceneggiatore. La seconda stagione sarà composta da 14 episodi e debutterà il 30 dicembre sulla nota emittente americana.

Il nuovo arco narrativo di The Orville vedrà la presenza come guest star di Leighton Meester, star di Gossip Girl, che si riunirà all’ex-collega di set Jessica Szohr, che vestirà i panni di un nuovo membro dell'equipaggio. Confermato anche il ritorno di Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Brannon Braga e Jon Cassar.

Di seguito la sinossi ufficiale della seconda stagione: "Mentre l’equipaggio della nave farà esperienza di nuove forme aliene mai viste prima d’ora, il gruppo dovrà prepararsi inoltre ad affrontare nuovamente vecchi avversari come i Krill, razza apparsa fin dal primo episodio dello show televisivo, e si presenterà anche un’occasione non ancora precisata che esigerà il ritorno della USS Orville sul pianeta Moclus".