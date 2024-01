Per The Orville non è ancora finita: Seth MacFarlane riaccende le speranze per la serie

In una recente intervista a The Wrap, Seth MacFarlane si è espresso sul futuro di The Orville, la serie tributo a Star-Trek giunta ormai alla sua terza stagione.

Alla richiesta di chiarimenti circa lo sviluppo della quarta stagione della serie distribuita da Hulu e Disney+, la risposta di MacFarlane è stata laconica: “Tutto ciò che posso dirvi è che non c’è alcun certificato di morte ufficiale per The Orville”. MacFarlane, che a suo tempo si era dimostrato entusiasta del passaggio a Disney della serie originariamente uscita su Fox, ha proseguito: "La serie è ancora tra noi. Non posso aggiungere altro al momento. Ci sono troppi fattori in ballo"

Sempre parlando con The Wrap, la co-star Scott Grimes ha confermato le parole di MacFarlane, specificando che le trattative per una quarta stagione hanno avuto luogo prima dei recenti scioperi di sceneggiatori e attori ad Hollywood. “Tengo le dita incrociate. So che Seth vuole farlo e che solitamente lui ha una certa influenza. Spero che ci riesca perché si tratta di una sua creatura che lui ama particolarmente e a cui prendere parte è un vero spasso”.

Le dichiarazioni dei due attori arrivano dopo il dietro-front della collega Adrianne Palicki, che ha comunicato il suo abbandono al progetto lo scorso novembre, nel corso del podcast condotto da Micheal Rosenbaum “Inside of You”. “Non conosco la risposta”, aveva dichiarato l’attrice a proposito di un eventuale rinnovo di The Orville. Nella stessa occasione, Palicki ha fornito ulteriori dettagli sul passato della serie sci-fi creata da MacFarlane, spiegando come la volontà di quest’ultimo di intervenire in prima persona sulla scrittura di ogni episodio ha allungato enormemente i tempi tra l’uscita di una stagione e l’altra.

