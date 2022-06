The Orville, Seth MacFarlane definisce Hulu 'più di classe' rispetto alla Fox

Seth MacFarlane non ha mai fatto mistero di preferire Hulu a Fox. Adesso il creatore di The Orville dice apertamente di trovare la nuova casa della sua serie, Hulu, più "di classe" rispetto alla Fox.

Mentre la terza stagione di The Orville è ormai in arrivo, segnando ufficialmente lo spostamento della serie sulla piattaforma Hulu, MacFarlane ha parlato a The Hollywood Reporter di come lo show riceva molte meno note creative dai produttori del nuovo streamer rispetto ai tempi della Fox. "Sì, è decisamente diverso dall'essere su Fox. Certamente, è un'associazione più di classe", ha scherzato il creatore della serie. "Ma penso che, da un punto di vista esecutivo ora, siamo davvero supportati da Hulu. Sto cercando di pensare a qualsiasi punto in cui hanno davvero snaturato [un episodio], ma non l'hanno fatto. Ci hanno dato appunti davvero intelligenti. Non danno appunti a meno che non ne abbiano da dare, che è sempre, per me, il segno di una dirigenza intelligente. Non parlano solo per parlare."

Delle affermazioni sicuramente pesanti per la Fox, accusata dunque di superficialità. MacFarlane non ha mai avuto paura di dire la sua, e considera questo un vero e proprio dream project, che nessuno poteva rovinargli. Ispirata a Star Trek e The Twilight Zone, The Orville è una serie ambiziosa, che nel passaggio dalla prima alla seconda stagione è cresciuta molto. Adesso si spera che nella terza, intitolata New Horizons, possa migliorare ancora. Staremo a vedere.