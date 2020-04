The Orville, Seth MacFarlane preferisce Hulu a Fox: ecco perché

Come ormai sappiamo da mesi, la terza e annunciata stagione di The Orville creata, scritta e interpretata da Set MacFarlane (I Griffin, American Dad, Ted) farà il salto distributivo dall'emittente televisiva Fox a Hulu, scelta presa da Disney dopo la fusione con l'ex-compagnia dei Murdoch.

A tal proposito, in una recente intervista con Comicbook.com, uno dei registi della seconda stagione, Jonathan Frakes, anche star di Star Trek: The Next Generation, ha suggerito come la serie ci stia solo guadagnando da questo passaggio, rivelando anche che MacFarlane è entusiasta della seconda vita della serie su Hulu, dato che questo gli permette maggiore libertà creativa rispetto alle prime due stagioni.



Dice Frakes: "Il pubblico inizialmente è rimasto sorpreso dalla serietà di The Orville. Intendo, rispetto agli altri show di Seth. E poi ha pescato a piena mani dai veterani di The Next Generation. Voglio dire, è meravigliosamente divertente ma non è certo i Griffin. Ritengo Seth un meraviglioso narratore e ama molto Star Trek e voleva davvero essere il capitano di un'astronave e Dio solo sa quanti soldi ha fatto fare alla Fox per potersi permettere tutto questo. E ora che è su Hulu, ha molta più libertà di giocare e non essere limitato dalle tempistiche, dalla censura, quindi credo che sia il migliore dei mondi possibili per lui, adesso".



