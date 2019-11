The Orville: in un video il desiderio di Jonathan Frakes di apparire nella serie TV

L'attore e regista Jonathan Frakes è ben noto agli amanti della USS Enterprise D, l'astronave della Flotta Stellare di cui è Primo Ufficiale in Star Trek: The Next Generation. Successivamente ha recitato anche in alcuni film ed altre serie del franchise, guadagnando a pieno titolo l'onore di essere tra i membri storici del cast.

Dopo aver lasciato il set di Star Trek, si è recentemente dedicato ad un nuovo progetto, dirigendo ben due episodi della prima stagione di The Orville, cui si dice molto legato.

Nell'episodio "Santuario" ha avuto il piacere di dirigere Marina Sirtis, sua co-star in Next Generation, e successivamente anche gli attori Robert Picardo e John Billingsley hanno partecipato alla serie prodotta dalla Fox.

Eppure, nonostante l'ottima risposta del pubblico ai sui lavori, Frakes ha recentemente espresso il desiderio di tornare dinanzi le telecamere, come lui stesso afferma nel video-messaggio d'auguri per il compleanno di Seth MacFarlane, creatore e protagonista della serie:

"Siamo tutti lieti di festeggiare il compleanno MacFarlane, che compie oggi 29 anni. Mi piacerebbe apparire in The Orville prima o poi, magari nelle vesti di una qualche bizzarra razza aliena."

The Orville è ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo della USS Orville, la nave spaziale sotto il comando del capitano Ed Mercer (Seth MacFarlane), del cui equipaggio fa parte anche la sua ex-moglie, interpretata da Adrianne Palicki. Fanno parte del cast principale anche Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, Halston Sage, J. Lee e Mark Jackson.



The Orville ha appena concluso la sua seconda stagione, ma tornerà nell'autunno del 2020 con la terza.