The Outisder, HBO cambia idea e cancella la stagione 2: la vedremo altrove?

La seconda stagione di The Outsider, dopo il successo della miniserie e la conferma dello stesso Stephen King, autore del libro che l'ha ispirata, sembrava ormai cosa fatta. Sorprendentemente, invece, HBO ha deciso di cancellare lo show, ma forse non tutto è perduto per chi spera di vedere i nuovi episodi.

Come riporta Deadline, infatti, i diritti della seconda stagione di The Outsider saranno acquistati dallo studio MRC, che produce la serie, e che potrà quindi girarli ad altri network interessati. In particolare, tutto lascerebbe presupporre che si faccia avanti Netflix, dal momento che MRC produce anche Ozark, che con The Outsider condivide la presenza del protagonista Jason Bateman, anche produttore esecutivo e regista di due episodi.

I lavori per la seconda stagione della serie tratta da Stephen King erano già cominciati, tanto che il produttore esecutivo Richard Price aveva già messo insieme un abbozzo di sceneggiatura e una "bibbia" per la continuazione della trama, incentrata sul personaggio, ricorrente nei libri del maestro dell'horror, di Cynthia Erivo Holly, l'eccentrica investigatrice privata che in The Outsider rintraccia il serial killer con metodi decisamente poco ortodossi.

Il successo della miniserie è testimoniato anche dagli ascolti superiori a Watchmen e True Detective. Anche per questo la decisione di HBO è giunta come un fulmine a ciel sereno. In attesa di altre novità, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di The Outsider.