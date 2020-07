The Outsider 2 è possibile? Un romanzo di Stephen King potrebbe ispirare la nuova stagione

Con una serie dagli ascolti record come The Outsider è naturale che i produttori della serie vogliano puntare ad una seconda stagione, ma purtroppo gli episodi finora trasmessi hanno già esaurito l'omonimo romanzo di Stephen King cui è ispirata. Adesso nuovi sviluppi suggerirebbero che non tutte le speranze sembrano perdute, ma sarà davvero così?

La prima stagione, per un totale di 10 episodi, ha colpito nel segno attirando un nutrito stuolo di fan, che però si erano già rassegnati all'idea di non vedere mai il perseguimento delle vicende. A salvare la situazione sarebbe arrivato il nuovo romanzo If It Bleeds recentemente presentato da King.

al centro di The Outsider troviamo il detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) alle prese con un misterioso caso di omicidio in cui coinvolge anche l'investigatrice privata Holly Gibney (Cynthia Erivo) e sarebbe proprio la donna il collegamento tra i due romanzi, essendo personaggio cardine di entrambi.

In If It Bleeds la ritroviamo alle prese con una nuova tragedia, una bomba esplosa all'interno di una scuola, e secondo la detective il principale indiziato sarebbe proprio il reporter che si sta occupando della vicenda. La storia è solo una delle quattro contenute nella raccolta, per cui sono state già previsti adattamenti televisivi, e forse con The Outsider 2 l'intero romanzo potrà esse serializzato.

Pochi mesi fa il regista della serie Jason Bateman aveva aperto ad una seconda stagione di The Outsider, ma purtroppo nulla è ancora certo.