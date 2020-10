The Outsider, l'adattamento del romanzo di Stephen King non sarà una serie limitata

Come confermato da Yul Vázquez, star di The Outsider, la miniserie tratta dal romanzo di Stephen King continuerà anche se, ancora non si sa bene in che modo. Forse verrà ampliata da altri racconti del Re dell'Orrore.

"Non è una serie limitata", ha Vázquez a ComicBook.com durante una recente intervista. "Non posso dire nulla al riguardo, ma tutto quello che posso dirvi è che non si tratta di una serie limitata". L'attore non ha nemmeno fornito informazioni su un suo possibile ritorno.

I 10 episodi di The Outsider seguono la storia del detective della polizia Ralph Anderson, interpretato da Ben Mendelsohn, mentre cerca di fare luce sul rinvenimento del corpo mutilato di Frankie Peterson, un ragazzino di 11 anni trovato nei boschi della Georgia. Le misteriose circostanze che avvolgono questo orribile crimine portano Ralph, ancora addolorato per la recente morte di suo figlio, a coinvolgere l'investigatrice privata Holly Gibney, una donna al fuori degli schemi, grazie alla quale potrebbe risolvere questo sconvolgente caso.

Come molto spesso capita nell'universo di King, The Outsider si collega a varie altre storie altre storie dell'autore. In particolare Holly Gibney appare anche nel racconto If It Bleeds, che vede ladetective coinvolta nel caso di un attentato ad una scuola. La donna giungerà alla conclusione che il giornalista che si occupa della notizia, possa avere in qualche modo collegato a questa terribile tragedia. In molti pensano appunto che questo racconto possa ricever un adattamento televisivo e permettere dunque la continuazione di The Outsider.

