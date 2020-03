The Outsider supera in ascolti Watchmen e True Detective

Avevamo già parlato del grande successo di The Outsider, in molti sono rimasti sorpresi dai numeri raggiunti dallo show, ma i nuovi dati sugli ascolti hanno confermato la qualità della serie HBO ispirata al romanzo di Stephen King.

A darne notizia è Variety, che fa sapere come lo show sia riuscito a battere i record di Watchmen e della terza stagione di True Detective. A collegarsi per vedere le puntate inedite dell'opera sono stati in più di nove milioni, superando così i 7 e gli 8 milioni di persone che hanno visto le due serie citate prima. Inoltre il finale di stagione è riuscito a raggiungere l'impressionante numero di 2,2 milioni di appassionati. Si tratta di numeri considerevoli, ma che attestano la buona riuscita di The Outsider, tratta dall'omonimo libro di Stephen King e in cui troviamo artisti del calibro di Jason Bateman, Ben Mendelsohn e Cynthia Evo.

Lo showrunner Richard Price ha già confermato di essere al lavoro per sviluppare un'eventuale seconda stagione, rendendo così felici i numerosi fan, ansiosi di vedere altre avventure inedite di dei protagonisti della serie. In Italia è possibile vederla nel catalogo di Sky Atlantic, se non lo avete ancora fatto vi lasciamo con la nostra anteprima di The Outsider.