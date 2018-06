The Outsider, Richard Price scriverà l'adattamento televisivo del romanzo di Stephen King

Media Rights Capital torna a collaborare con Stephen King per la produzione di contenuti originali sul piccolo schermo. In data odierna è stato infatti annunciato che The Outsider, ennesimo successo letterario del celebre scrittore, sarà tramutato in una serie TV composta da dieci episodi.

Il romanzo, pubblicato a maggio in America e che arriverà in Italia in autunno, è un thriller incentrato sull'ambiguo caso di un uomo che potrebbe essere stato o meno colpevole di un terribile omicidio.

Il protagonista del racconto è Terry Maitland, uno dei cittadini più rispettati di Flint City nonchè allenatore, insegnante di inglese, marito e padre di due figlie, che viene arrestato di fronte a tutti e accusato di aver assassinato un undicenne. Maitland ha un alibi di ferro, tuttavia il suo DNA e le sue impronte digitali sono state trovate sulla scena del crimine.

Mentre l’indagine si allarga e cominciano ad emergere delle risposte raccapriccianti, la storia propulsiva di King prende il sopravvento, generando una forte tensione e una suspense quasi insopportabile.

The Outsider sarà scritto e prodotto da Richard Price e prodotto da Jack Bender e Marty Bowen, i quali avevano già collaborato a Mr. Mercedes, altro adattamento di un romanzo di King. Quest'ultimo ha la possibilità di partecipare al progetto nelle vesti di produttore esecutivo, ma al momento non c'è alcuna conferma in merito.

Per ingannare l'attesa, i fan di Stephen King potranno godersi Castle Rock, serie TV in arrivo quest'estate su Hulu.