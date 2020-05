The Overlook Hotel: perché il prequel di Shining è rimasto incompiuto?

Forse non tutti sanno che prima ancora di Doctor Sleep era previsto anche un prequel di Shining intitolato The Overlook Hotel, pellicola che avrebbe approfondito la nascita dell'Overlook, ma che purtroppo non è mai stata realizzata. Come mai? A raccontarlo il regista Mark Romanek.

Ai microfoni del portale ComicBook ha rivelato i motivi principali che hanno decretato il fallimento del progetto, forse tra i più ambiziosi del cinema, soprattutto perché intendeva unire stili ed ambientazioni che si rifacevano ad altre importanti produzioni tra cui il premio Oscar The Revenant.

"Stavamo cercando di mescolare due film dai toni classici. C'era un prologo che Stephen King scrisse per la prima versione pubblicata del libro nel 1977 e che fu successivamente eliminata per ridurne la lunghezza. In quel prologo c'era del materiale affascinante per creare una nuova storia. UN produttore eccezionale di nome Brad Fischer [Shutter Island, Zodiac] ebbe l'idea di adattare quella parte.

"Ricevemmo anche la benedizione da Stephen King, la sceneggiatura fu scritta e in seguito mi presi la responsabilità di riscriverla in modo più elaborato. Alla fine quello che ottenemmo fu una storia di origini. Era una storia ambientata nella natura selvaggia dell'inizio del XX secolo. Non riesco a ricordare il nome del personaggio che ha costruito l'hotel adesso, ma fu lui ad ordinare la profanazione del cimitero indiano e la costruzione dell'Overlook Hotel nel bel mezzo del nulla nel 1910 e la storia sarebbe andata aventi fino all'inaugurazione dell'hotel."

Ha poi continuato: "Era straordinario e penso che il problema fosse proprio il budget. Non erano sicuri che sarebbe potuto nascere questa sorta di 'Shining Universe' e quindi nulla avrebbe mai giustificato tutte le spese necessarie per la costruzione del set e della struttura. L'intero film era incentrato su questo enorme hotel, vista anche la natura della storia, e la creazione di un edificio d'epoca gli è sembrato troppo costoso. Sfortunatamente, è stato proprio questa la causa del suo fallimento."

I motivi, come spesso accade, sarebbero quindi economici e non è detto che la nuova serie HBO prodotta da J.J. Abrams non vada incontro a difficoltà simili, anche se probabilmente la produzione di Overlook potrà godere proprio della sua natura seriale per appianare, almeno in parte, i costi di produzione.