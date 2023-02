The Palace: Kate Winslet nella prima immagine ufficiale della nuova miniserie HBO!

Il premio Oscar Kate Winslet, che al momento è impegnata nel tour internazionale di Avatar: La via dell'acqua, sarà prossimamente la protagonista di una nuova serie televisiva targata HBO dal titolo "The Palace".

Ideata dal duo Will Tracy e Frank Rich di "Succession" e dal regista di "The Queen" Stephen Frears, la miniserie riporterà sul piccolo schermo la star di Titanic dopo "Omicidio a Easttown" del 2021. La produzione dello show è attualmente in corso in Austria e continuerà nel Regno Unito.

Ad oggi sappiamo che la serie "racconta una storia di un anno tra le mura del palazzo di un regime autoritario che comincia a disfarsi". Ulteriori dettagli della trama non sono stati ancora rivelati, ma quest'oggi HBO ha condiviso online la prima immagine ufficiale di Kate Winslet in The Palace, che vi lasciamo come di consueto in calce alla notizia.

Oltre alla Winslet, i membri del cast precedentemente annunciati sono Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant, mentre i loro ruoli sono ancora nascosti.

Tracy, scrittore e produttore del dramma della HBO Succession, sarà showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo. Frears dirigerà e sarà il produttore esecutivo, insieme alla Winslet, Frank Rich e Tracey Seaward.

E voi siete curiosi di vedere questa nuova miniserie? Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!